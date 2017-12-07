Пункты обогрева развернуты на автодорогах Оренбургской области

Оренбург, 7 декабря. ГУ МЧС России по Оренбургской области объявил режим «повышенной готовности» в связи с неблагоприятными погодными условиями вечером в среду, 6 декабря. На трассах Оренбургской области появились пункты обогрева.

На территории Оренбургской области для реагирования на возможные заторные ситуации на трассах работают мобильные пункты обогрева, которые находятся на 167-м километре и на 1213-м километре трассы М-5 «УРАЛ». Вместимость первого пункта обогрева — 30 человек, второго — 42. Кроме этого в получасовой готовности находятся два мобильных пункта обогрева 5,9-ОФПС в местах постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На трассах Оренбуржья функционируют десять оперативных групп для мониторинга ситуации, которая складывается на автодорогах региона.