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Пункты обогрева развернуты на автодорогах Оренбургской области
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    Пункты обогрева развернуты на автодорогах Оренбургской области

    10:25  7 Декабря 2017
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    Пункты обогрева развернуты на автодорогах Оренбургской области

    Оренбург, 7 декабря. ГУ МЧС России по Оренбургской области объявил режим «повышенной готовности» в связи с неблагоприятными погодными условиями вечером в среду, 6 декабря. На трассах Оренбургской области появились пункты обогрева.

    На территории Оренбургской области для реагирования на возможные заторные ситуации на трассах работают мобильные пункты обогрева, которые находятся на 167-м километре и на 1213-м километре трассы М-5 «УРАЛ». Вместимость первого пункта обогрева — 30 человек, второго — 42. Кроме этого в получасовой готовности находятся два мобильных пункта обогрева 5,9-ОФПС в местах постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

    На трассах Оренбуржья функционируют десять оперативных групп для мониторинга ситуации, которая складывается на автодорогах региона.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дороги #оренбургская область
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