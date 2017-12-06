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Движение по трассе Оренбург — Самара ограничат из-за снегопада
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    Движение по трассе Оренбург — Самара ограничат из-за снегопада

    19:14  6 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  06 Декабря 2017
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    Движение по трассе Оренбург — Самара ограничат из-за снегопада

    Оренбург, 6 декабря. Обильные осадки в виде снега ожидаются в Оренбургской области, в связи с ухудшением погодных условий частично перекроют движение по трассе Оренбург — Самара.

    Сотрудники МЧС региона предупреждают о приближающейся снеговой буре. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. На участке «Объезд города Самары, транспортной развязке «Самара — Уфа — Оренбург», трассе М-5 «Урал» (на участке «город Сызрань — ггород Самара») введено ограничение движения ввиду ухудшающихся погодных условий.

    Спасатели напоминают водителям о соблюдении правил безопасности, просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #снег #оренбургскаяобласть
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