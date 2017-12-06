Движение по трассе Оренбург — Самара ограничат из-за снегопада

Оренбург, 6 декабря. Обильные осадки в виде снега ожидаются в Оренбургской области, в связи с ухудшением погодных условий частично перекроют движение по трассе Оренбург — Самара.

Сотрудники МЧС региона предупреждают о приближающейся снеговой буре. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. На участке «Объезд города Самары, транспортной развязке «Самара — Уфа — Оренбург», трассе М-5 «Урал» (на участке «город Сызрань — ггород Самара») введено ограничение движения ввиду ухудшающихся погодных условий.

Спасатели напоминают водителям о соблюдении правил безопасности, просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.