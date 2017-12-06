Водитель ответит перед судом за смертельное ДТП в Оренбуржье

Оренбург, 6 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области: отечественная легковушка влетела в грузовик.

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который стал инициатором смертельной автомобильной аварии, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее гибель человека. Установлено, что молодой человек находился за рулем отечественной легковушки без водительских прав. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «КамАЗом».

Несовершеннолетний пассажир, 16-летний подросток, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.