Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Общество
Сильный снегопад обрушится на Оренбургскую область
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сильный снегопад обрушится на Оренбургскую область

    18:07  6 Декабря 2017
    52

    Сильный снегопад обрушится на Оренбургскую область

    Оренбург, 6 декабря. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Оренбургской области в ближайшие дни.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона, в четверг, 7 декабря, по области пройдет сильный снегопад. Количество осадков составит более 6 мм. Спасатели предупреждают, что необходимо держать как можно дальше от окон, не находиться под деревьями и не парковать автомобили рядом.

    Автолюбителям сотрудники МЧС напоминают о соблюдении скоростного режима, правил дорожного движения и плавном маневрировании в уловиях ухудшающихся погодных условий. Пешеходам напоминают, что необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе дороги.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть