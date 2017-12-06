Сильный снегопад обрушится на Оренбургскую область

Оренбург, 6 декабря. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Оренбургской области в ближайшие дни.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона, в четверг, 7 декабря, по области пройдет сильный снегопад. Количество осадков составит более 6 мм. Спасатели предупреждают, что необходимо держать как можно дальше от окон, не находиться под деревьями и не парковать автомобили рядом.

Автолюбителям сотрудники МЧС напоминают о соблюдении скоростного режима, правил дорожного движения и плавном маневрировании в уловиях ухудшающихся погодных условий. Пешеходам напоминают, что необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе дороги.