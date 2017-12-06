Охранник супермаркета в Оренбурге, избивший покупателя, отправится в тюрьму

Оренбург, 6 декабря. Жителю Оренбурга по решению суда назначили компенсацию от охранной организации, сотрудник которой избил его в магазине.

По информации региональный новостных источников, инцидент произошел в магазине «Пятерочка»: мужчина зашел с ранее совершенными покупками в торговый зал и не положил их в камеру хранения. После того, как он хотел выйти из торгового зала, покупателя задержал охранник и в грубой форме потребовал показать содержимое пакета, после чего он ударил покупателя по лицу.

Оренбургский областной суд приговорил охранника магазина к лишению свободы на полтора года и взыскал с охранной организации в пользу истца около 130 тысяч рублей.