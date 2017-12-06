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Охранник супермаркета в Оренбурге, избивший покупателя, отправится в тюрьму
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    Охранник супермаркета в Оренбурге, избивший покупателя, отправится в тюрьму

    13:50  6 Декабря 2017
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    Охранник супермаркета в Оренбурге, избивший покупателя, отправится в тюрьму

    Оренбург, 6 декабря. Жителю Оренбурга по решению суда назначили компенсацию от охранной организации, сотрудник которой избил его в магазине.

    По информации региональный новостных источников, инцидент произошел в магазине «Пятерочка»: мужчина зашел с ранее совершенными покупками в торговый зал и не положил их в камеру хранения. После того, как он хотел выйти из торгового зала, покупателя задержал охранник и в грубой форме потребовал показать содержимое пакета, после чего он ударил покупателя по лицу.

    Оренбургский областной суд приговорил охранника магазина к лишению свободы на полтора года и взыскал с охранной организации в пользу истца около 130 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пятерочка #оренбург
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