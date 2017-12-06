СК в Оренбурге возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мир»

Оренбург, 6 декабря. Прокуратура Оренбурга возбудила уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после пожара в торговом комплексе «Мир».

Как считает следствие, возгорание произошло из-за халатности в исполнении обяз­анностей ряда должностных­ лиц­, которые несут ответственность за про­тивопожарную безопасн­ость торгового комплекса «Мир». Расследование продолжается, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось 2 декабря около трех часов дня по московскому времени в торговом комплексе «Мир», расположенном в центре города. Спасатели эвакуировали 40 человек.