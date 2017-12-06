СК в Оренбурге возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мир»
Оренбург, 6 декабря. Прокуратура Оренбурга возбудила уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после пожара в торговом комплексе «Мир».
Как считает следствие, возгорание произошло из-за халатности в исполнении обязанностей ряда должностных лиц, которые несут ответственность за противопожарную безопасность торгового комплекса «Мир». Расследование продолжается, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Напомним, чрезвычайное происшествие случилось 2 декабря около трех часов дня по московскому времени в торговом комплексе «Мир», расположенном в центре города. Спасатели эвакуировали 40 человек.
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