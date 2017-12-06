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Политика
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Происшествия
СК в Оренбурге возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мир»
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    СК в Оренбурге возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мир»

    12:23  6 Декабря 2017
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    СК в Оренбурге возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мир»

    Оренбург, 6 декабря. Прокуратура Оренбурга возбудила уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после пожара в торговом комплексе «Мир».

    Как считает следствие, возгорание произошло из-за халатности в исполнении обяз­анностей ряда должностных­ лиц­, которые несут ответственность за про­тивопожарную безопасн­ость торгового комплекса «Мир».  Расследование продолжается, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось 2 декабря около трех часов дня по московскому времени в торговом комплексе «Мир», расположенном в центре города. Спасатели эвакуировали 40 человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург
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