«Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

Оренбург, 6 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Бузулукском районе: легковушка попала под грузовик, один человек погиб.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария случилась на 12 километре автодороги Бузулук — Грачевка около 07:45 часов утра по московскому времени. Автомобиль «ГАЗ» под управлением 77-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «КамАЗом».

Водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.