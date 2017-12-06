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«Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье, есть жертвы
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    «Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

    10:49  6 Декабря 2017
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    «Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

    Оренбург, 6 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Бузулукском районе: легковушка попала под грузовик, один человек погиб.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария случилась на 12 километре автодороги Бузулук — Грачевка около 07:45 часов утра по московскому времени. Автомобиль «ГАЗ» под управлением 77-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «КамАЗом».

    Водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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