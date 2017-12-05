В «Почте России» объяснили, как копченое сало стало соленым на пути из Оренбуржья на Ямал

Оренбург, 5 декабря. «Почта России» подменила отправленное жительницей Оренбургской области сыну копченое сало на соленое.

Жительница Сорочинска отправила по почте своему сыну, проживающему в поселке Уренгой, копченое сало, отправив ему перед этим фотографию продукта. Молодой человек получил в «Почте России» не копченое, а соленое сало.

Как отмечает «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу «Почты России», подобные инциденты происходят часто. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, получатель посылки должен ее открывать в отделении в присутствии почтового оператора.

Пользователи социальных сетей пишут шутки по поводу сложившейся ситуации, подчеркивая, что отправляя через «Почту России» сало, при получении посылки можно обнаружить в ней живого поросенка.