«КамАЗ» раздавил легковушку на трассе Оренбург — Самара, есть жертвы

Оренбург, 5 декабря. Смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки и большегруза случилось сегодня на трассе Оренбург — Самара.

Автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, около поселка Холодные ключи, сообщили в УМВД региона. Водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «КамАЗ».

Несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водителю ВАЗ назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.