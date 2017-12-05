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«КамАЗ» раздавил легковушку на трассе Оренбург — Самара, есть жертвы
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    «КамАЗ» раздавил легковушку на трассе Оренбург — Самара, есть жертвы

    11:46  5 Декабря 2017
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    «КамАЗ» раздавил легковушку на трассе Оренбург — Самара, есть жертвы

    Оренбург, 5 декабря. Смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки и большегруза случилось сегодня на трассе Оренбург — Самара.

    Автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, около поселка Холодные ключи, сообщили в УМВД региона. Водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «КамАЗ».

    Несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водителю ВАЗ назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбургскаяобласть #оренбуржье
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