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Происшествия
Два отечественных авто столкнулись на трассе Оренбург — Орск, есть пострадавшие
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    Два отечественных авто столкнулись на трассе Оренбург — Орск, есть пострадавшие

    11:04  5 Декабря 2017
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    Два отечественных авто столкнулись на трассе Оренбург — Орск, есть пострадавшие

    Оренбург, 5 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей случилось вчера на трассе в Оренбургской области, два человека пострадали.

    Автомобильная авария случилась в понедельник, 4 декабря, на 14 километре трассы Оренбург — Орск: водитель автомобиля «ВАЗ-210740» во время перестроения в левый ряд не предоставил преимущество другому отечественному автомобилю «ВАЗ-21144», после чего произошло столкновение, сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на региональное УГИБДД.

    Два пассажира первого отечественного авто получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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