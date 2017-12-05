Оренбург, 5 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей случилось вчера на трассе в Оренбургской области, два человека пострадали.

Автомобильная авария случилась в понедельник, 4 декабря, на 14 километре трассы Оренбург — Орск: водитель автомобиля «ВАЗ-210740» во время перестроения в левый ряд не предоставил преимущество другому отечественному автомобилю «ВАЗ-21144», после чего произошло столкновение, сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Два пассажира первого отечественного авто получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.