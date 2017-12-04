Chevrolet стал участником ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал автомобиль Chevrolet, случилось на 192 километре трассы «Урал» недалеко от села Дмитриевка Оренбургской области. Авария произошла около 12 часов дня в понедельник, 4 декабря.

Водитель транспортного средства, 1990 года рождения, не справился с управлением своего автомобиля и съехал с дороги в кювет, сообщают местные СМИ. В результате чего иномарка перевернулась. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель Chevrolet был трезвым, в автомобильной аварии никто не пострадал.

Напомним, автомобильная авария, где Lada протаранила Mercedes, случилась на перекрестке улиц Чичерина и Пушкинская в Оренбурге в пятницу, 1 декабря.