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Происшествия
Chevrolet стал участником ДТП в Оренбургской области
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    Chevrolet стал участником ДТП в Оренбургской области

    20:22  4 Декабря 2017
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    Chevrolet стал участником ДТП в Оренбургской области

    Оренбург, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участником которого  стал автомобиль Chevrolet, случилось на 192 километре трассы «Урал» недалеко от села Дмитриевка Оренбургской области. Авария произошла около 12 часов дня в понедельник, 4 декабря.

    Водитель транспортного средства, 1990 года рождения, не справился с управлением своего автомобиля и съехал с дороги в кювет, сообщают местные СМИ. В результате чего иномарка перевернулась. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель Chevrolet был трезвым, в автомобильной аварии никто не пострадал.

    Напомним, автомобильная авария, где Lada протаранила Mercedes, случилась на перекрестке улиц Чичерина и Пушкинская в Оренбурге в пятницу, 1 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбургская область
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