Полиция предотвратила взрыв бытового газа в квартире дома Новотроицка

Оренбург, 4 декабря. Житель Новотроицка Оренбургской области пытался устроить взрыв бытового газа, однако сотрудники правоохранительных органов предотвратили его действия.

Сообщение о том, что местный житель наполнил помещение газом, открыв газовую конфорку, поступило в отдел полиции. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-поставной службы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Специалисты приехали в квартиру дома, который расположен на улице Есенкова, и задержали местного жителя. Поступление газа в квартиру было перекрыто. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в Новотроицке в субботу, 2 декабря.