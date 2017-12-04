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Полиция предотвратила взрыв бытового газа в квартире дома Новотроицка
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    Полиция предотвратила взрыв бытового газа в квартире дома Новотроицка

    15:40  4 Декабря 2017
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    Полиция предотвратила взрыв бытового газа в квартире дома Новотроицка

    Оренбург, 4 декабря. Житель Новотроицка Оренбургской области пытался устроить взрыв бытового газа, однако сотрудники правоохранительных органов предотвратили его действия.

    Сообщение о том, что местный житель наполнил помещение газом, открыв газовую конфорку, поступило в отдел полиции. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-поставной службы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Специалисты приехали в квартиру дома, который расположен на улице Есенкова, и задержали местного жителя. Поступление газа в квартиру было перекрыто. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в Новотроицке в субботу, 2 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #взрыв газа #новотроицк #оренбургская область
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