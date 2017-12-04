Повар из Оренбурга сделал предложение возлюбленной в эфире «Адской кухни»

Оренбург, 4 декабря. Участник проекта «Адская кухня» — житель Оренбурга Александр Шумских — сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в эфире шоу, которое идет на телеканале «Пятница!».

Молодой человек, участвуя в проекте, не видел свою любимую больше двух месяцев. Девушка сделала молодому человеку сюрприз, приехав на съемки программы. Участник шоу узнал о том, что среди гостей ресторана его любимая девушка благодаря записке, которую ему передали.

Ведущий программы и шеф-повар Константин Ивлев разрешил участнику проекта встретиться со своей возлюбленной. Молодой человек решил побаловать любимую десертом и предложить ей выйти замуж, сообщает «RIA56.ru».

«Пока готовил, понял, что это шанс сделать предложение, о котором мечтает каждая девушка. Но не было кольца, я попал в тупик. Но шеф помог мне», — сообщает Александр Шумских.

Шеф-повар предложил сделать кольцо из фольги. Когда участник сделал предложение, его возлюбленная, не растерявшись, ответила: «да».