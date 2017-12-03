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Жильцы вернулись в квартиры дома в Новотроицке, где произошел хлопок газа
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    Жильцы вернулись в квартиры дома в Новотроицке, где произошел хлопок газа

    19:47  3 Декабря 2017
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    Жильцы вернулись в квартиры дома в Новотроицке, где произошел хлопок газа

    Оренбург, 3 декабря. Более 120  человек вернулись в свои квартиры дома в Новотроицке, где произошел 2 декабря хлопок бытового газа.

    Жители первого, второго, третьего, четвертого и частично шестого подъездов, а это 121 человек, из них 22 ребенка, вернулись в свои квартиры. Отмечается, что доступ ограничен в пятый подъезд и смежные квартиры, которые расположены в шестом подъезде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

    Жильцов разместили: трех — в пункте временного проживания, 38 человек, их них десять детей — расположились у родственников и знакомых. На данный момент решается вопрос о материальной помощи, 17 семей, которые пострадали в происшествии, получили выплаты в размере десяти тысяч рублей.

    Ранее сообщалось, что в Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбургская область #хлопок газа
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