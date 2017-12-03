Пять человек пострадали в ДТП на трассе Самара — Оренбург

Оренбург, 3 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе Оренбург — Самара. В результате автомобильной аварии пострадали пять человек: водители обеих машин и три пассажира.

На нерегулируемом перекрестке в четырех километрах от Сорочинска столкнулись два автомобиля Lada Kalina. Водитель одной из машин, не уступив дорогу, врезался в отечественный автомобиль, который ехал по главной дороге, сообщает «1743.ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.

Пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Как стало известно, они получили переломы. На данный момент по факту аварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.