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Оренбургская полиция ищет мошенников, продавших несуществующего щенка
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    Оренбургская полиция ищет мошенников, продавших несуществующего щенка

    10:47  3 Декабря 2017
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    Оренбургская полиция ищет мошенников, продавших несуществующего щенка

    Оренбург, 3 декабря. Жительница Волгограда нашла в одной из социальных сетей объявление о продаже щенка породы «Померанский шпиц», однако заветного питомца она так и не получила. Женщина обратилась в полицию Оренбуржья.

    Женщина позвонила по номеру телефона, который был указа в объявлении, она сказала, что хочет купить щенка. Злоумышленники попросили ею перевести 25 тысяч рублей на банковскую карту, и щенка они доставили бы в Оренбург, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Женщина согласилась, однако спустя время ей перезвонили и сообщили, что в Оренбург питомца не смогут доставить, и необходимо перевести еще 3500 рублей, и щенок будет в Бузулуке.

    Денежные средства женщина перевела, однако щенка так и не получил, телефон злоумышленников отключен. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #оренбургская область
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