Режим ЧС ввели в Оренбургской области после пожара в ТЦ и хлопка газа в пятиэтажке

Оренбург, 2 декабря. Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбургской области после пожара в ТЦ Оренбурга и хлопка газа в одном из домов в Новотроицке, говорится в сообщении на портале областного ГУ МЧС.

Власти Оренбургской области ввели режим ЧС в регионе, причиной этому стал пожар в торговом центре Оренбурга «Мега мир», произошедший 2 декабря, а также хлопок бытового газа в новотроицкой пятиэтажке. Спасатели эвакуировали посетителей и персонал торгового объекта, пострадавших нет. Огонь охватил 1500 квадратных метров здания, что привело к частичному обрушению крыши.

Известно, что в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк взорвался баллон с газом. Скорая госпитализировала одного человека с ожогами. Спасатели провели эвакуацию 150 жильцов. Проводится проверка. В областном ГУ МЧС сообщили о введении режима ЧС регионального характера.