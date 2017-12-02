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Происшествия
У горящего ТЦ в Оренбурге рухнула кровля
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    У горящего ТЦ в Оренбурге рухнула кровля

    16:03  2 Декабря 2017
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    У горящего ТЦ в Оренбурге рухнула кровля

    Оренбург, 2 декабря. Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в торговом центре Оренбурга.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную в Центральном региональном центре МЧС, обрушилась кровля на общей площади 300 квадратных метров. К настоящему времени пожар, охвативший территорию площадью 15 000 квадратных метров, локализован. Сотрудники пожарно-спасательного отряда продолжают работы по ликвидации возгорания. Специалисты продолжают исследовать процент вредных веществ в воздухе, на данный момент превышений не зафиксировано.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в торговом комплексе «Мир», расположенном в центре города. Спасатели эвакуировали 40 человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург
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