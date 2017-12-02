У горящего ТЦ в Оренбурге рухнула кровля

Оренбург, 2 декабря. Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в торговом центре Оренбурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную в Центральном региональном центре МЧС, обрушилась кровля на общей площади 300 квадратных метров. К настоящему времени пожар, охвативший территорию площадью 15 000 квадратных метров, локализован. Сотрудники пожарно-спасательного отряда продолжают работы по ликвидации возгорания. Специалисты продолжают исследовать процент вредных веществ в воздухе, на данный момент превышений не зафиксировано.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в торговом комплексе «Мир», расположенном в центре города. Спасатели эвакуировали 40 человек.