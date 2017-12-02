Торговый комплекс горит на площади 1200 кв. м в центре Оренбурга

Оренбург, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в центре Оренбурга: спасатели ликвидируют последствия пожара на вьетнамском рынке.

По информации «Ria56.ru», чрезвычайное происшествие случилось сегодня в три часа дня по московскому времени торговом центре «Мир» в центре города. Установлено, что пламя охватило территорию, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. квадратных метров. В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работает пожарно-спасательная бригада МЧС в составе 36 человек и 12 единиц техники.

ГИБДД предупреждает автолюбителей об ограничении движения по проспекту Победы на время ликвидации последствий пожара: закрыт для передвижения автомобильного транспорта участок улицы от Орской до Степана Разина.