Взрыв прогремел в жилом доме Новотроицка, есть пострадавшие

Новотроицк, 2 декабря. Взрыв бытового газа произошел сегодня несколько часов назад в Новотроицком поселке, один человек госпитализирован.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по области, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, около 13:45 часов дня по московскому времени на улице Молодежной в поселке Новорудный в Новотроицке. По последней информации известно, что конструкции жилого дома не повреждены. В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. Из дома эвакуировали около 150 жильцов.

Один человек получил травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение города. Причины взрыва устанавливаются. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.