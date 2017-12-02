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Взрыв прогремел в жилом доме Новотроицка, есть пострадавшие
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    Взрыв прогремел в жилом доме Новотроицка, есть пострадавшие

    14:36  2 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  02 Декабря 2017
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    Взрыв прогремел в жилом доме Новотроицка, есть пострадавшие

    Новотроицк, 2 декабря. Взрыв бытового газа произошел сегодня несколько часов назад в Новотроицком поселке, один человек госпитализирован.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по области, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, около 13:45 часов дня по московскому времени на улице Молодежной в поселке Новорудный в Новотроицке. По последней информации известно, что конструкции жилого дома не повреждены. В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. Из дома эвакуировали около 150 жильцов.

    Один человек получил травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение города. Причины взрыва устанавливаются. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

    Автор: Ксения Пудовкина
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