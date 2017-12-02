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Полиция Орска продолжает поиски пропавшей девушки
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    Полиция Орска продолжает поиски пропавшей девушки

    12:40  2 Декабря 2017
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    Полиция Орска продолжает поиски пропавшей девушки

    Орск, 2 декабря. Сотрудники полиции разыскивают пропавшую в Орске юную девушку.

    Как сообщают региональные новостные источники, мать пропавшей 17-летней девушки обратилась в отделение полиции и сообщила, что девушка не выходит на связь с родственниками, а о настоящем местонахождении дочери ничего не известно.

    Пропавшая девушка имеет худощавое телосложение, волосы светлые. В момент пропажи на ней была черная шапка с помпоном, черная куртка до бедер, джинсы синего цвета, черные кроссовки и рюкзак синего цвета.

    Сотрудники охраны правопорядка просят всех, кто владеет информацией о местоположении девушки, сообщить по телефонам: 8(3537) 29-52-00, 29-55-00 или 02.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #орск #пропал человек
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