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Двухлетний малыш отравился йодом в Оренбуржье
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    Двухлетний малыш отравился йодом в Оренбуржье

    10:37  2 Декабря 2017
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    Двухлетний малыш отравился йодом в Оренбуржье

    Оренбург, 2 декабря. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку после получения информации об отравлении йодом двухлетнего ребенка в Оренбургской области.

    По информации пресс-службы УМВД по Оренбургской области, двухлетний ребенок попал в медицинское учреждение Соль-Илецкого городского округа с отравлением, об этом сотрудники больницы сообщили в органы правопорядка. Полицейские во время проверки установили, что малыш выпил йод, когда остался без присмотра.

    В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, они обращаться к родителям с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра и убирать лекарственные препараты и опасные предметы быта в недоступное место.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбургскаяобласть #оренбуржье
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