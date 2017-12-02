Двухлетний малыш отравился йодом в Оренбуржье

Оренбург, 2 декабря. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку после получения информации об отравлении йодом двухлетнего ребенка в Оренбургской области.

По информации пресс-службы УМВД по Оренбургской области, двухлетний ребенок попал в медицинское учреждение Соль-Илецкого городского округа с отравлением, об этом сотрудники больницы сообщили в органы правопорядка. Полицейские во время проверки установили, что малыш выпил йод, когда остался без присмотра.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, они обращаться к родителям с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра и убирать лекарственные препараты и опасные предметы быта в недоступное место.