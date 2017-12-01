Женщина родила дочь на свидании с мужем в оренбургской колонии строгого режима

Оренбург, 1 декабря. Сотрудница колонии строгого режима в Оренбургской области приняла роды у женщины, которая пришла на свидание к заключенному мужу.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН, женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, родила во время свидания с мужем, отбывающим наказание в ИК-3. Сотрудница колонии строгого режима, младший инспектор отдела безопасности Инна Мигунова, приняла роды у женщины до приезда сотрудников скорой помощи и помогла новорожденной девочке появиться на свет. Известно, что роды прошли без осложнений, младенец полностью здоров.

Начальника ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области Виктор Виряскин Инне Мигуновой присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.