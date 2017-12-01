ВКС РФ сформировали в Оренбурге новое соединение военно-транспортной авиации

Оренбург, 1 декабря. В соединение вошли авиационные части Омской, Ростовской, Ульяновской и Оренбургской областей.

В сообщении военного ведомства России сообщается, что авиационный парк соединения включает транспортные самолеты А-12, Ил-76, Ан-26, Ан-72 и другую технику. Авиационная дивизия предназначена для транспортировки личного состава, грузов и техники в интересах ВС РФ, обеспечения задач Воздушно-десантных войск и других специальных заданий.

В торжественном мероприятии, посвященном формированию соединения ВТА, принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Андрей Казакевич.