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Общество
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Россия
ВКС РФ сформировали в Оренбурге новое соединение военно-транспортной авиации
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    ВКС РФ сформировали в Оренбурге новое соединение военно-транспортной авиации

    15:54  1 Декабря 2017
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    ВКС РФ сформировали в Оренбурге новое соединение военно-транспортной авиации

    Оренбург, 1 декабря. В соединение вошли авиационные части Омской, Ростовской, Ульяновской и Оренбургской областей.

    В сообщении военного ведомства России сообщается, что авиационный парк соединения включает транспортные самолеты А-12, Ил-76, Ан-26, Ан-72 и другую технику. Авиационная дивизия предназначена для транспортировки личного состава, грузов и техники в интересах ВС РФ, обеспечения задач Воздушно-десантных войск и других специальных заданий.

    В торжественном мероприятии, посвященном формированию соединения ВТА, принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Андрей Казакевич.

    ВКС РФ сформировали в Оренбурге новое соединение военно-транспортной авиации

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #оренбург #вта #ил-76
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