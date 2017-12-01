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Происшествия
Lada протаранила Mercedes на перекрестке в центре Оренбурга
Происшествия
Lada протаранила Mercedes на перекрестке в центре Оренбурга
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    Lada протаранила Mercedes на перекрестке в центре Оренбурга

    15:43  1 Декабря 2017
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    Lada протаранила Mercedes на перекрестке в центре Оренбурга

    Оренбург, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины отечественной марки и иномарки случилось сегодня на перекрестке в Оренбурге.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, на перекрестке улиц Чичерина и Пушкинская в центре города. По предварительным данным известно, что отечественный автомобиль протаранил иномарку, которая выезжала с парковки.

    На место ДТП прибыли сотрудники охраны правопорядка, в настоящее время они разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение. По сообщениям очевидцев, на месте аварии образовалась пробка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #оренбург
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