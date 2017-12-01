Lada протаранила Mercedes на перекрестке в центре Оренбурга

Оренбург, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины отечественной марки и иномарки случилось сегодня на перекрестке в Оренбурге.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, на перекрестке улиц Чичерина и Пушкинская в центре города. По предварительным данным известно, что отечественный автомобиль протаранил иномарку, которая выезжала с парковки.

На место ДТП прибыли сотрудники охраны правопорядка, в настоящее время они разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение. По сообщениям очевидцев, на месте аварии образовалась пробка.