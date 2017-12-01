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Маршрутка сбила молодого пешехода в Оренбурге
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    Маршрутка сбила молодого пешехода в Оренбурге

    11:46  1 Декабря 2017
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    Маршрутка сбила молодого пешехода в Оренбурге

    Оренбург, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня в Оренбурге: молодой человек попал под маршрутный автобус.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, происшествие случилось в пятницу, 1 декабря на улице Одесской: маршрутный автобус Peugeot сбил 18-летнего юношу, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины ДТП, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург
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