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Жители Оренбуржья стали чаще болеть гепатитом А, коклюшем и ветрянкой
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    Жители Оренбуржья стали чаще болеть гепатитом А, коклюшем и ветрянкой

    19:36  30 Ноября 2017
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    Жители Оренбуржья стали чаще болеть гепатитом А, коклюшем и ветрянкой

    Оренбург, 30 ноября. Увеличился уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А, коклюшем, ветряной оспой, педикулезом, микроспорией, энтеробиозом и описторхозом. Данные сведения опубликовало управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

    За январь — октября этого года эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Как стало известно, по сравнению с периодом прошлого года, произошли изменения, сообщает пресс-служба управления Распотребнадзора региона. Жители Оренбуржья меньше стали болеть скарлатиной, дизентерией, чесоткой, внебольничной пневмонией и другими заболеваниями.

    В этом году никто не болел брюшным тифом, дифтерией, корью, сибирской язвой, малярией, бешенством. Отмечается, что по сравнению с периодом прошлого года снизился показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 8,4%.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбургская область #заболения
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