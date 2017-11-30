Жители Оренбуржья стали чаще болеть гепатитом А, коклюшем и ветрянкой

Оренбург, 30 ноября. Увеличился уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А, коклюшем, ветряной оспой, педикулезом, микроспорией, энтеробиозом и описторхозом. Данные сведения опубликовало управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

За январь — октября этого года эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Как стало известно, по сравнению с периодом прошлого года, произошли изменения, сообщает пресс-служба управления Распотребнадзора региона. Жители Оренбуржья меньше стали болеть скарлатиной, дизентерией, чесоткой, внебольничной пневмонией и другими заболеваниями.

В этом году никто не болел брюшным тифом, дифтерией, корью, сибирской язвой, малярией, бешенством. Отмечается, что по сравнению с периодом прошлого года снизился показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 8,4%.