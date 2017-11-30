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Крупный пожар в строящемся торговом центре ликвидирован в Оренбурге
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    Крупный пожар в строящемся торговом центре ликвидирован в Оренбурге

    17:50  30 Ноября 2017
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    Крупный пожар в строящемся торговом центре ликвидирован в Оренбурге

    Оренбург, 30 ноября. Пожар в строящемся торговом центре ликвидировали в Оренбурге. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

    Информация о возгорании здания по улице Чичерина поступила около четырех часов дня по местному времени в четверг, 30 ноября. На место происшествия незамедлительно выехала бригада огнеборцев в составе 33 человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать 11 единиц техники.

    По информации местных СМИ, пожар был полностью потушен спустя почти два часа. С места происшествия эвакуировали 15 человек. Здание, которое горело, планировали ввести в эксплуатацию в текущем году.

    «Здание находилось в высочайшей степени готовности, ввод в эксплуатацию был намечен на конец 2017 года», — приводит «ТАСС» слова начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренева.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #оренбург
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