Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга
Оренбург, 30 ноября. Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга, данное решение было принято на заседании Законодательного Собрания региона.
В окрестностях крупных городов разных регионов России будут создаваться лесные пояса для того, чтобы решить проблемы с экологией. Площадь зеленого пояса, который будет вокруг Оренбурга, составит более 1,7 млн квадратных метров, однако территория может быть увеличена в будущем. На территории лесопарковой зоны будет функционировать специальный режим охраны.
«В защитные пояса не могут войти загрязненные территории или участки, на которых расположены какие-либо объекты, стихийные либо санкционированные свалки, не должны размещаться объекты хранения отходов 1–3 классов и многие другие», — приводит «RIA56.ru» слова председателя комитета Законодательного Собрания региона по собственности, природопользованию и строительству Аркадия Швецова.