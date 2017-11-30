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Россия
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Общество
Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга
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    Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга

    11:49  30 Ноября 2017
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    Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга

    Оренбург, 30 ноября. Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга, данное решение было принято на заседании Законодательного Собрания региона.

    В окрестностях крупных городов разных регионов России будут создаваться лесные пояса для того, чтобы решить проблемы с экологией. Площадь зеленого пояса, который будет вокруг Оренбурга, составит более 1,7 млн квадратных метров, однако территория может быть увеличена в будущем. На территории лесопарковой зоны будет функционировать специальный режим охраны.

    «В защитные пояса не могут войти загрязненные территории или участки, на которых расположены какие-либо объекты, стихийные либо санкционированные свалки, не должны размещаться объекты хранения отходов 1–3 классов и многие другие», — приводит «RIA56.ru» слова председателя комитета Законодательного Собрания региона по собственности, природопользованию и строительству Аркадия Швецова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #лесопарковая зона
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