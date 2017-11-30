Оренбург, 30 ноября. Лесопарковая зона появится вокруг Оренбурга, данное решение было принято на заседании Законодательного Собрания региона.

В окрестностях крупных городов разных регионов России будут создаваться лесные пояса для того, чтобы решить проблемы с экологией. Площадь зеленого пояса, который будет вокруг Оренбурга, составит более 1,7 млн квадратных метров, однако территория может быть увеличена в будущем. На территории лесопарковой зоны будет функционировать специальный режим охраны.