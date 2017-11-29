Выезд на эстакаду по Илеккскому шоссе в Оренбурге перекроют с 1 декабря

Оренбург, 29 ноября. Транспортные средства не смогут ездить по эстакаде №2 автодорожной развязки по улице Донгузской, а именно с Илеккского шоссе в Оренбурге с 1 декабря 2017 года.

Закрытие движения связано с ремонтом эстакады №2, сообщается на официальном портале города «Город Оренбург. Официальный Интернет-портал». Транспортные средства не смогут ездить по данному участку дороги в течение 11 месяцев, окончание работ запланировано на 31 октября следующего года.

Напомним, что движение транспорта на перекрестке Маршала Жукова и Туркестанской в Оренбурге было затруднено из-за того, что рухнула световая опора. Инцидент произошел утром 23 ноября в Оренбурге. На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.