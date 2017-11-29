Житель Орска, убивший сожительницу и дочь, приговорен к пожизненному заключению

Оренбург, 29 ноября. Житель Орска, который убил свою сожительницу и дочь, приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Убийство произошло в ноябре этого года.

Мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на почве ссоры, сообщает прокуратура Оренбургской области. Она от полученных ранений скончалась на месте. Затем он зарезал этим же ножом свою дочку, девочка 2012 года рождения скончалась от кровопотери.

При задержании злоумышленник пытался ударить одного из сотрудников правоохранительных органов ножом в живот, однако полицейский увернулся. Жителю Орска было предъявлено обвинение по двум статьям: «умышленное убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности». Приговор в законную силу не вступил.