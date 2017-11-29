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Директора дома-интерната в Оренбуржье уволили после проверки
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    Директора дома-интерната в Оренбуржье уволили после проверки

    12:46  29 Ноября 2017
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    Директора дома-интерната в Оренбуржье уволили после проверки

    Оренбург, 29 ноября. Специальная комиссия правительства Оренбургской области провела проверку в Гайском доме-интернате по факту избиения несовершеннолетних воспитанников. Директора учреждения уволили, а заместителей отстранили от работы.

    Комиссия, в состав которой вошли министр социального развития области Татьяна Самохина и уполномоченный по правам ребенка Оренбургской области Ольга Ковыльская, а также вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов, приехала в дом-интернат во вторник, 28 ноября. Была проведена работа с коллективом Гайского дома-интерната, сообщает «RIA56.ru».

    В оренбургской области пройдут проверки и в других детских домах и интернатах. Комиссии предстоит оценить несколько аспектов: психологическое состояние, профессиональную подготовку педагогов и внутренний распорядок.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбургская область #дом-интернат
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