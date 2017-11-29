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Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Оренбург — Илек
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    Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Оренбург — Илек

    11:27  29 Ноября 2017
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    Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Оренбург — Илек

    Оренбург, 29 ноября. Водитель насмерть сбил пенсионерку на четвертом километре автодороги Оренбург — Илек. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера во вторник, 28 ноября.

    Водитель ВАЗ-2110, 1992 года рождения, ехал в направлении Южного Урала со стороны Оренбурга, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции установили, что женщина двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. В результате аварии она скончалась от полученных травм.

    На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбург #пешеход
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