Оренбург, 29 ноября. Водитель насмерть сбил пенсионерку на четвертом километре автодороги Оренбург — Илек. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера во вторник, 28 ноября.

Водитель ВАЗ-2110, 1992 года рождения, ехал в направлении Южного Урала со стороны Оренбурга, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции установили, что женщина двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. В результате аварии она скончалась от полученных травм.

На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.