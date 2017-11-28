Задушивший преподавателя студент оренбургского университета предстанет перед судом

Оренбург, 28 ноября. Уголовное дело в отношении студента Оренбургского университета по обвинению в убийстве и поджоге передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Сотрудники охраны правопорядка установили, что 20-летний молодой человек пришел к знакомой преподавательнице ОГУ для того, чтобы помочь ей определиться с автомобилем, на который покупку которого она оформила кредит. Студент задушил 31-летнюю женщину, украл 300 тысяч рублей и бытовую технику, после чего пожег квартиру, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Обвиняемый на украденные деньги приобрел машину, купил одежду, подарки друзьям и организовал праздник в честь своего 20-летия. При задержании он признался в совершении преступлении, но после отказался от показаний. У погибшей женщины осталась трехлетняя дочь, которая в настоящий момент находится под опекой бабушки. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.