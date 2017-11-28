ДТП в Оренбурге: ВАЗ врезался в фонарный столб, уходя от столкновения с иномаркой

Оренбург, 28 ноября. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля случилось сегодня на шоссе в Оренбурге.

Авария произошла во вторник, 28 ноября, на Загородном шоссе. По предварительным данным известно, что водитель автомобиля ВАЗ врезался в фонарный столб во время маневра, который ему пришлось совершить, чтобы избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу иномаркой.

Водитель отечественного авто, 22-летний молодой человек, не получил серьезные травмы, после осмотра врачи отпустили его домой, назначив амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.