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ДТП в Оренбурге: ВАЗ врезался в фонарный столб, уходя от столкновения с иномаркой
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    ДТП в Оренбурге: ВАЗ врезался в фонарный столб, уходя от столкновения с иномаркой

    16:00  28 Ноября 2017
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    ДТП в Оренбурге: ВАЗ врезался в фонарный столб, уходя от столкновения с иномаркой

    Оренбург, 28 ноября. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля случилось сегодня на шоссе в Оренбурге.

    Авария произошла во вторник, 28 ноября, на Загородном шоссе. По предварительным данным известно, что водитель автомобиля ВАЗ врезался в фонарный столб во время маневра, который ему пришлось совершить, чтобы избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу иномаркой.  

    Водитель отечественного авто, 22-летний молодой человек, не получил серьезные травмы, после осмотра врачи отпустили его домой, назначив амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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