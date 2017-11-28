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Легковушка сбила школьника в Оренбургской области
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    Легковушка сбила школьника в Оренбургской области

    13:14  28 Ноября 2017
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    Легковушка сбила школьника в Оренбургской области

    Оренбург, 28 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера в Оренбургской области: отечественный автомобиль наехал на школьника.

    Происшествие зафиксировали в воскресенье, 27 ноября, в Адамовском районе в поселке Шильда на улице Парковая. Отечественный автомобиль ВАЗ под управлением 28-летней девушки сбил восьмилетнего мальчика, который двигался по проезжей части в направлении школы без сопровождения взрослых, сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

    Ребенок получил многочисленные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили мальчика в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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