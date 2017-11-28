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Два человека пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области
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    Два человека пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области

    12:35  28 Ноября 2017
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    Два человека пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области

    Оренбург, 28 ноября. Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием отечественных автомобилей, которое случилось вчера в Оренбургской области.

    Автомобильная авария произошла в воскресенье, 27 ноября, в Октябрьском районе: водитель отечественного автомобиля ВАЗ нарушил безопасную дистанцию и врезался в легковушку марки «Лада», от сильного удара вторая машина вылетела в кювет и опрокинулась.

    Два пассажира, которые находились в салоне автомобиля ВАЗ, получили травмы, после оказания врачами медицинской помощи пострадавших отпустили домой. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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