Два человека пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области

Оренбург, 28 ноября. Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием отечественных автомобилей, которое случилось вчера в Оренбургской области.

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 27 ноября, в Октябрьском районе: водитель отечественного автомобиля ВАЗ нарушил безопасную дистанцию и врезался в легковушку марки «Лада», от сильного удара вторая машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Два пассажира, которые находились в салоне автомобиля ВАЗ, получили травмы, после оказания врачами медицинской помощи пострадавших отпустили домой. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают причины ДТП.