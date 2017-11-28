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Проглотившего 10 таблеток мальчика доставили в больницу Оренбуржья с отравлением
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    Проглотившего 10 таблеток мальчика доставили в больницу Оренбуржья с отравлением

    9:36  28 Ноября 2017
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    Проглотившего 10 таблеток мальчика доставили в больницу Оренбуржья с отравлением

    Оренбург, 28 ноября. Пятилетний мальчик попал в больницу Оренбургской области с отравлением лекарственными препаратами.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, в вечернее время суток в Бузулуке. Пятилетнего мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него отравление лекарственным препаратом.

    Мама ребенка рассказала сотрудникам охраны правопорядка, что мальчик проглотил десять таблеток лекарства. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося инцидента.

    Автор: Ксения Пудовкина
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