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Два грузовика столкнулись на трассе Оренбург — Самара, есть пострадавшие
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    Два грузовика столкнулись на трассе Оренбург — Самара, есть пострадавшие

    9:26  28 Ноября 2017
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    Два грузовика столкнулись на трассе Оренбург — Самара, есть пострадавшие

    Оренбург, 28 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло накануне на трассе в Оренбургской области, один из водителей серьезно пострадал.

    По информации пресс-службы областного УМВД, автомобильная авария случилась на трассе Оренбург — Самара, рядом с селом Родниковое озеро в Новосергиевском районе. «Газель» под управлением 41-летнего мужчины, который по неустановленным пока причинам не справился с управлением, врезалась в стоящий на проезжей части «Вольво», которым управлял 53-летний водитель.

    Водитель автомобиля ГАЗ получил серьезные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали головы, перелом лобной кости и ушибы тела. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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