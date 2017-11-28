Два грузовика столкнулись на трассе Оренбург — Самара, есть пострадавшие

Оренбург, 28 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло накануне на трассе в Оренбургской области, один из водителей серьезно пострадал.

По информации пресс-службы областного УМВД, автомобильная авария случилась на трассе Оренбург — Самара, рядом с селом Родниковое озеро в Новосергиевском районе. «Газель» под управлением 41-летнего мужчины, который по неустановленным пока причинам не справился с управлением, врезалась в стоящий на проезжей части «Вольво», которым управлял 53-летний водитель.

Водитель автомобиля ГАЗ получил серьезные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали головы, перелом лобной кости и ушибы тела. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.