Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Оренбурге

Оренбург, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Оренбурге: пожар произошел в жилом доме.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС области, возгорание зафиксировано в воскресенье, 26 ноября, около 17:42 часов вечера по московскому времени в доме №7, расположенного на улице Липовой. После получения сообщения о чрезвычайном происшествии сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место пожара в составе 30 человек и 11 единиц техники.

Известно, что пламя охватило территорию в пять квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали пожар около 18:00 часов вечера и эвакуировали 11 человек. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют причины возникновения пожара.