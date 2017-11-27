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Россия
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Происшествия
Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Оренбурге
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    Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Оренбурге

    14:38  27 Ноября 2017  /обновлено: 14:38  27 Ноября 2017
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    Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Оренбурге

    Оренбург, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Оренбурге: пожар произошел в жилом доме.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС области, возгорание зафиксировано в воскресенье, 26 ноября, около 17:42 часов вечера по московскому времени в доме №7, расположенного на улице Липовой. После получения сообщения о чрезвычайном происшествии сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место пожара в составе 30 человек и 11 единиц техники.

    Известно, что пламя охватило территорию в пять квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали пожар около 18:00 часов вечера и эвакуировали 11 человек. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют причины возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург
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