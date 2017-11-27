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Россия
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Происшествия
Toyota сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбурге
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    Toyota сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбурге

    14:05  27 Ноября 2017  /обновлено: 14:05  27 Ноября 2017
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    Toyota сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбурге

    Оренбург, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов случилось в Оренбурге.

    Как сообщает пресс-служба УМВД региона, иномарка Toyota Highlander сбила двух человек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, на улице Чкалова. Пострадала 16-летняя девушка, врачи оказали пешеходу помощь и отпустили домой.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Напомним, житель Самары, перебегавший железнодорожные пути, оказался зажатым между платформой и электричкой, мужчина скончался.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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