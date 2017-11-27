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Легковушка сбила жителя Оренбуржья и протаранила ограждение
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    Легковушка сбила жителя Оренбуржья и протаранила ограждение

    10:52  27 Ноября 2017
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    Легковушка сбила жителя Оренбуржья и протаранила ограждение

    Оренбург, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне днем в Оренбургской области: отечественная легковушка сбила пешехода.

    По информации пресс-службы УМВД региона, отечественный автомобиль марки ВАЗ под управлением 19-летнего молодого человека сбил 25-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего протаранил дорожное ограждение. ДТП случилось в воскресенье, 26 ноября, в дневное время суток у дома № 28 на улице 1 Микрорайон.

    Мужчина получил травмы, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение, где врачи диагностировали повреждения головы. В настоящее сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург #пешеход
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