Легковушка сбила жителя Оренбуржья и протаранила ограждение

Оренбург, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне днем в Оренбургской области: отечественная легковушка сбила пешехода.

По информации пресс-службы УМВД региона, отечественный автомобиль марки ВАЗ под управлением 19-летнего молодого человека сбил 25-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего протаранил дорожное ограждение. ДТП случилось в воскресенье, 26 ноября, в дневное время суток у дома № 28 на улице 1 Микрорайон.

Мужчина получил травмы, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение, где врачи диагностировали повреждения головы. В настоящее сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.