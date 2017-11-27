Маршрутный автобус протаранил ВАЗ в Оренбурге, есть пострадавшие

Оренбург, 27 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и ВАЗ случилось накануне в Оренбурге, шесть человек пострадали.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, авария произошла на перекрестке улиц Одесской и Полигонной. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ при повороте налево столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2107, который двигался по встречной полосе.

Водитель легковушки и шесть пассажиров маршрутного автобуса получили травмы и повреждения, после осмотра врачей пятерых человек отпустили домой. Водителя отечественного авто и одного из пассажиров сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.