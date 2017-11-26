Мужчина поджег сено из мести в Оренбуржье

Оренбург, 26 ноября. Мужчина решил отомстить женщине и поджог сено, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Оноприеновка Оренбургской области.

Сгорело более десяти тонн сена, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники выявили, что самостоятельно сено не могло загореться, поэтому стали искать виновных. В ходе оперативно-розыскных работ, сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя. Он сообщил, что решил поджечь сено на почве личных неприязненных отношений с женщиной.

Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Молодому человеку может грозить наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.