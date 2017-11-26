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Мужчина поджег сено из мести в Оренбуржье
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    Мужчина поджег сено из мести в Оренбуржье

    17:06  26 Ноября 2017
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    Мужчина поджег сено из мести в Оренбуржье

    Оренбург, 26 ноября. Мужчина решил отомстить женщине и поджог сено, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Оноприеновка Оренбургской области.

    Сгорело более десяти тонн сена, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники выявили, что самостоятельно сено не могло загореться, поэтому стали искать виновных. В ходе оперативно-розыскных работ, сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя. Он сообщил, что решил поджечь сено на почве личных неприязненных отношений с женщиной.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Молодому человеку может грозить наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #поджог #оренбургская область
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