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Происшествия
Три человека пострадали в ДТП в Оренбуржье
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    Три человека пострадали в ДТП в Оренбуржье

    11:21  26 Ноября 2017
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    Три человека пострадали в ДТП в Оренбуржье

    Оренбург, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, произошло в четырех километрах от села Чапаевка Оренбургской области. Автомобильная авария случилась в субботу, 25 ноября.

    По предварительным данным, 45-летний местный житель – водитель ВАЗ-21093 – не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль выехал в кювет, после чего перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. В автомобильной аварии пострадали три человека: пассажиры отечественной машины, в том числе и 16-летняя девочка. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбургская область
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