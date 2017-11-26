Три человека пострадали в ДТП в Оренбуржье

Оренбург, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, произошло в четырех километрах от села Чапаевка Оренбургской области. Автомобильная авария случилась в субботу, 25 ноября.

По предварительным данным, 45-летний местный житель – водитель ВАЗ-21093 – не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль выехал в кювет, после чего перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. В автомобильной аварии пострадали три человека: пассажиры отечественной машины, в том числе и 16-летняя девочка. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.