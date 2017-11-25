Жительница Орска забаррикадировалась от приставов в машине

Оренбург, 25 ноября. Жительница Орска Оренбургской области закрылась в своем автомобиле от приставов.

Приставы хотели конфисковать транспортное средство женщины, однако она с таким решением была не согласна. Жительница Орска села в машину и заблокировала все двери, сообщает «Orsk.ru». Женщина не хотела вести переговоры и предъявлять документы, поэтому у приставов не оставалось выбора, как вызвать сотрудников ГИБДД, а чтобы женщина никуда не уехала, ей преградили путь.

Как стало известно, женщина приобрела автомобиль по договору, однако у нее есть задолженность, которую необходимо погасить. Транспортное средство находится в залоге у банка, и автомобиль будет ждать свою владелицу на стоянке организации, пока задолженность не будет погашена.