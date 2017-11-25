Тело мужчины достали из реки в Оренбуржье

Оренбург, 25 ноября. Местные жители достали тело мужчины из реки Буруктал Светлинского района Оренбуржья.

Тело мужчины было передано сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Сообщение поступило днем в субботу, 25 ноября, инцидент произошел у поселка Степной. На данный момент устанавливаются причины происшествия.

По информации местных СМИ, погибшим является местный житель 1982 года рождения. Молодой человек поставил сети под лед, а спустя время решил их проверить, однако лед не выдержал его. Мужчина стал тонуть и просить о помощи. Его крики услышал прохожий, он пытался его спасти, но не успел.

Отметим, что в Воронежской области нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины в реке Ведуга в субботу, 25 ноября.