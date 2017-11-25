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Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске
Происшествия
Более 1 млн пачек сигарет, незаконно ввезенных из Казахстана, нашла оренбургская таможня
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    Более 1 млн пачек сигарет, незаконно ввезенных из Казахстана, нашла оренбургская таможня

    16:04  25 Ноября 2017  /обновлено: 16:04  25 Ноября 2017
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    Более 1 млн пачек сигарет, незаконно ввезенных из Казахстана, нашла оренбургская таможня

    Оренбург, 25 ноября. Более миллиона пачек сигарет, которые были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах, обнаружили сотрудники оренбургской таможни при ввозе на территорию России. Сигареты ввезли незаконно в Казахстан.

    Две фуры, которые пытались перевести более 27 тонн табачных изделий, были задержаны. Как оказалось, на табачных изделиях отсутствовали акцизные марки, сообщает «Провинция.ру». Кроме этого на пачках не было  изображения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, а это говорит о том, что данный товар попал на территорию Казахстана, откуда прибыл груз, незаконно.

    На данный момент было возбуждено семь дел об административном правонарушении по статье «несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров». Пачки сигарет были изъяты.

    Автор: Дарья Смолина
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    #таможня #оренбург
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