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Строительный вагончик тушили почти два часа в Оренбурге
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    Строительный вагончик тушили почти два часа в Оренбурге

    10:27  25 Ноября 2017
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    Строительный вагончик тушили почти два часа в Оренбурге

    Оренбург, 25 ноября. Пожар в Ленинском районе Оренбурга произошел вечером 24 ноября. Огнеборцы тушили строительный вагончик почти два часа.

    Информация о возгорании на улице Потехина поступила на пульт дежурного около восьми часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.  На место происшествия сразу же приехали 12 человек от МЧС, а также для тушения пламени было задействовано четыре единицы техники.

    Общая площадь пожара составила 62 квадратных метра. Огонь повредил строительный мусор и вагончик, на данный момент эксперты устанавливают причину пожара. Пострадавших нет. Как стало известно, по факту пожара проводится дознание.

    Напомним, четырех человек, которые не могли выбраться из горящего жилого дома, эвакуировали сотрудники МЧС.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #оренбург
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