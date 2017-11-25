Строительный вагончик тушили почти два часа в Оренбурге

Оренбург, 25 ноября. Пожар в Ленинском районе Оренбурга произошел вечером 24 ноября. Огнеборцы тушили строительный вагончик почти два часа.

Информация о возгорании на улице Потехина поступила на пульт дежурного около восьми часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. На место происшествия сразу же приехали 12 человек от МЧС, а также для тушения пламени было задействовано четыре единицы техники.

Общая площадь пожара составила 62 квадратных метра. Огонь повредил строительный мусор и вагончик, на данный момент эксперты устанавливают причину пожара. Пострадавших нет. Как стало известно, по факту пожара проводится дознание.

Напомним, четырех человек, которые не могли выбраться из горящего жилого дома, эвакуировали сотрудники МЧС.