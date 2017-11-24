Оренбургский суд отправил подростков в колонию за разбойное нападение на двух мужчин

Оренбург, 24 ноября. Оренбургский суд ужесточил наказанием группе подростков, избивших и обокравших двух мужчин.

Как сообщают региональные источники, инцидент произошел 15 и 16 октября: четверо подростков во главе с совершеннолетним местным жителем через социальную сеть познакомились с двумя мужчинами. Позже состоялась личная встреча, во время которой банда несовершеннолетних избила одного мужчина, а у второго — украла верхнюю одежду, обувь и телефон.

Совершеннолетнего злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, несовершеннолетние преступники отделались условными сроками. Суд пересмотрел приговор и назначил двоим подростком наказание в виде лишения свободы на два с половиной года, другому — на год и девять месяцев с отбыванием указанного наказания в воспитательной колонии. Кроме этого суд обязал выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.